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لبنان | إرتفاع في أسعار المحروقات

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 9:30 صباحًا

محروقات

محروقات

ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 400 ليرة والديزل 300 ليرة والغاز 800 ليرة.

وسبق ان كد ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في ​لبنان فادي ابو شقرا ان رفع الدعم عن المحروقات سيحدث مطلع السنة الجديدة.

واوضح ابو شقرا ان مصرف لبنان اكد منذ اشهر ان لا قدرة لديه سوى لدعم 85% من المحروقات وذلك سيستمر حتى شهر 2 اي شهر شباط واليوم يبحث بتخفيف الدعم، الى 60 او 70% مما سيؤدي الى ارتفاع صفيحة البنزين حوالي 10 آلاف ليرة لتصبح حوالي 35 الف ليرة.

اما المازوت بحسب ابو شقرا فلن يتغير سعره وسيبقى الدعم كاملاً عليه لأنه مادة الفقراء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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