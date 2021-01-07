لبنان | إرتفاع في أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 9:30 صباحًا
محروقات
ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 400 ليرة والديزل 300 ليرة والغاز 800 ليرة.
وسبق ان كد ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا ان رفع الدعم عن المحروقات سيحدث مطلع السنة الجديدة.
واوضح ابو شقرا ان مصرف لبنان اكد منذ اشهر ان لا قدرة لديه سوى لدعم 85% من المحروقات وذلك سيستمر حتى شهر 2 اي شهر شباط واليوم يبحث بتخفيف الدعم، الى 60 او 70% مما سيؤدي الى ارتفاع صفيحة البنزين حوالي 10 آلاف ليرة لتصبح حوالي 35 الف ليرة.
اما المازوت بحسب ابو شقرا فلن يتغير سعره وسيبقى الدعم كاملاً عليه لأنه مادة الفقراء.