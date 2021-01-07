لبنان | مستشفى الحريري: 37 حالة حرجة و6 شفاءات ولا وفيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

مستشفى رفيق الحريري الجامعي - بيروت حيث تم تخصيص قسم الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا © REUTERS / MOHAMED AZAKIR

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19. وبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 627 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 91

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 834 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37

– حالات وفاة: 0