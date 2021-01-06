لبنان | رابطة معلمي الأساسي: لاحتساب حصص المتعاقدين على أساس دوام كامل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:15 مساءً - منذ 15 دقيقة

دعا رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد، في بيان، “الزملاء وحيث أننا سنعود غدا الى التعليم عن بعد في ظل فترة الإقفال العام، الى بذل قصارى جهودهم في الارتقاء بمستوى عطائهم عن بعد والعمل الحثيث للتغلب على الصعوبات التي تعترضهم، وليضعوا نصب أعينهم أننا وفي هذه الظروف الصعبة نبني ونصنع رجالات الغد، فكلما أجدنا الزرع حصدنا نتيجة جيدة”.

كما دعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى “احتساب حصص المتعاقدين على أساس دوام كامل، لأن التعليم في هذه المرحلة ليس مدمجا وليس مجموعات نصف صفية، بل هو تعليم يومي يستوجب تسجيل كامل الحصص للمعلمين وفقا للدوام الأسبوعي المقرر”.