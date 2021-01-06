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لبنان | قرار من وزير التربية بشأن تنظيم الاعمال الضرورية في الوزارة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 10:15 مساءً - منذ 3 ساعات
طارق المجذوب

طارق المجذوب

اصدر وزير التربية طارق المجذوب قرارا بشأن تنظيم الاعمال الضرورية خلال فترة الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس 7/1/2021 ولغاية صباح الاثنين 1/2/2021 في الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي ، وقرر ما يأتي:

المادة الأولى: التزاماً بمقررات الاغلاق الكامل اعتباراً من صباح الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021، تقفل الوحدات الادارية في المديريات العامة للتربية والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمديرية الادارية المشتركة في الادارة المركزية والمحافظات، ويتوقف استقبال المواطنين والمراجعات فيها ويستثنى منها ما تقتضيه ضرورات العمل ، ويتولى كل رئيس وحدة خلال هذه الفترة ، العمل على :

-تحديد اولويات العمل خلال هذه الفترة بما يؤمن سير الاعمال الضرورية .

– تنظيم حضور ودوام الموظفين بما لا يتجاوز نسبة 25 % من العدد الاجمالي.
المادة الثانية : يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة (إصدار أو تصديق شهادة أو إفادة أو معادلة أو …) ، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 01772000 أو ارسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني: [email protected]

المادة الثالثة: يلتزم الموظفون خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس ومتطلبات السلامة العامة.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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