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لبنان | استمر بعمله رغم إصابة ابنه بكورونا … ووزارة الصحة تدعو للتعاون مع البلديات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ 45 دقيقة

وزارة الصحة اللبنانية

صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

“بعد وصول شكوى إلى وزارة الصحة العامة عن استمرار مزين نسائي بعمله رغم إصابة إبنه بفيروس ، قامت الفرق المختصة التابعة للوزارة بإجراء كشف تبينت بنتيجته صحة الإصابة؛ وبما أن المزين والد المصاب من المخالطين المقربين، تم إقفال الصالون إحترازيا للتأكد من سلامته وعدم نقله العدوى للزبائن.
بناء عليه، تتمنى وزارة الصحة العامة على المواطنين الإستمرار بالتعاون مع البلديات وأطباء الأقضية الذين يمثلون عين الوزارة، بهدف وقف التجاوزات والمخالفات التي تعيق الهدف المنشود من الإقفال والتعبئة العامة، وهو الحد من تفشي العدوى في المجتمع”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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