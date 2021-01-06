لبنان | نقابة السوبرماركت: طرح الدليفري مرفوض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 59 دقيقة

رأى رئيس نقابة السوبرمارت نبيل فهد، في بيان اليوم، أن “بعض الطروحات التي يتم تسويقها بإقفال السوبرماركت خلال فترة الإقفال العام، والاعتماد على خدمة الدليفري لمواجهة تفشي وباء كورونا، غير منطقية وغير عملية، ومن شأنها تهديد الأمن الغذائي للمواطن”.

وقال: “هذا الطرح مرفوض ولا يمكن القبول به. السوبرماركت ليس لها القدرة نهائيا، بسبب عدم وجود جهاز بشري للقيام بهذه الخدمة، وبالتالي هي غير قادرة على تلبية طلبات المواطنين وحاجاتهم الغذائية اليومية من مختلف المواد الأساسية”.

ودعا الى “التروي واعتماد المنطق العلمي وعدم المزايدة وإطلاق أفكار غير منطقية، من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين ولا سيما تهديد أمنهم الغذائي. وإزاء تفشي فيروس كورونا وإسهاما في الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء، ستتخذ السوبرماركت إجراءات إضافية من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة زبائنها وموظفيها”.