لبنان | ضو: لماذا لا تبادرون الى المصالحة مع العرب ومواجهة الخطر الايراني؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

غرد منسق “التجمع من اجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه على “تويتر”: “لا تكفي الإشادة بقمة العلا ونتائجها، ولا يعني شيئاً الترحيب بالمصالحة العربية والحديث عن إيجابياتها! الجدية تكون بخطوات عملية وقرار واضح بالمسارعة للانضمام الى استراتيجية العرب لمواجهة خطر ايران! ترجمة الترحيب بقمة العلا هي بمواجهة حزب الله لا بالبحث عن تسوية جديدة معه تخدم ايران”.

أضاف: “ينطبق على اشادة الساسة اللبنانيين بقمة العلا ونتائجها القول:”إسمع تفرح، جرّب تحزن”! اذا كنتم فعلاً مقتنعين بايجابيات المصالحة العربية، لماذا لا تبادرون الى المصالحة مع العرب ومواجهة الخطر الايراني؟ اذا كان كيل قرفنا نحن اللبنانيين من مناوراتكم وعدم صدقيتكم قد طفح، فما بال العرب؟”