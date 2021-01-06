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لبنان | الراعي للمسؤولين: انتشلوا البلاد من قعر الانهيار

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عدة نداءات للمسؤولين اللبنانيين.

ووجه الراعي نداء إلى المصارف من أجل تطبيق قانون الدولار الطالبي ليتمكن أهالي الطلاب من تأمين المال لهم وهم يتابعون دروسهم العليا في الخارج.

كما وجه نداء إلى المستشفيات الخاصة لاعداد ما يلزم من غرف واجنحة لاستقبال المصابين بوباء .

كما وجه الراعي في عظة قداس الغطاس نداء إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري طالبا منهما لقاء وجدانيا، مصالحة شخصية، لقاء مسؤولا عن انتشال البلاد من قعر الانهيار بتشكيل حكومة انقاذية محررة من التجاذبات والمحاصصات واطلب من جميع القوى السياسية تسهيل تشكيل الحكومة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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