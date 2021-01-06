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لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 90 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

اصدرمستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ، يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 970 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 90.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 828 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.

– حالات وفاة: 2.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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