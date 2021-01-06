لبنان | مع قرار الإقفال العام.. هكذا سيكون دوام العمل في”الضمان الاجتماعي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي مذكرة رقم ٢ حول تأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح يوم الخميس ٧\١\٢٠٢١ لغاية صباح يوم الاثنين ١\٢\٢٠٢١

وجاء فيها:

“​استنادا إلى قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق فيه ٧\١\٢٠٢١ ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه ١\٢\٢٠٢٠،

​وحيث استُثني من القرار المذكور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية،

​وحيث ان الاستثناء المذكور يحتم استمرارية كافة الخدمات المرتبطة بموافقات الاستشفاء بما فيها تسديد الاشتراكات لاسيما الفئات الخاصة، والتحقيقات الاجتماعية وغيرها،

​وحيث ان الجدول المرفق بالقرار قيد حركة السيارات الخاصة وفقا لارقامها (مجوز مفرد)،​​لــــــــذلك:

اولا : يستمر العمل في جميع مكاتب ومديريات الصندوق، وفقا للدوام الرسمي المعمول به، لتامين موافقات الاستشفاء ومعاملات الضمان الصحي، وباقي الخدمات بالحد الادنى، طيلة ايام الاغلاق الكامل.

ثانيا: يُكلّف المدراء و رؤساء المصالح و رؤساء المكاتب، باعداد جداول المناوبة اللازمة بين المستخدمين لتأمين الاعمال المطلوبة بما يتناسب مع ضرورات العمل مع الاخذ بالاعتبار ارقام سيارات المستخدمين،

ثالثا: يُطلب الى جميع المراجعين والمضمونين واصحاب العمل عدم التوجه الى مكاتب الصندوق الا في حالات الضرورة واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة،

رابعا: يُطلب من جميع مستخدمي الصندوق الالتزام بتدابير الوقاية لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما يُطلب من مدراء الصندوق ورؤساء المصالح والمكاتب التشدد بتطبيق تدابير الوقاية واتخاذ العقوبات اللازمة، عند الإقتضاء، بحق المستخدمين المخالفين،

خامسا: يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من صباح يوم الخميس ٧\١\٢٠٢١ ولغاية صباح يوم الاثنين ١\٢\٢٠٢١ وتبلغ الى من يلزم.