لبنان | النقابات الزراعية في البقاع نطالب باستثناء القطاع من قرار الإقفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 07:57 مساءً - منذ ساعة واحدة

شكرت النقابات الزراعية في البقاع ببيان، لرئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ووزيري الداخلية والبلديات والزراعة في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي وعباس مرتضى استثناء القطاع الزراعي من قرار الإقفال، وخصوصا الصيدليات الزراعية ومؤسسات ومحال بيع الأسمدة والأدوية الزراعية”.

وشددت على أن “دور مؤسساتها الزراعية ضرورية حتمية للانتاج الزراعي وتحصين الأمن الغذائي والزراعي، وهذا يدخل في صلب اهتمامات الحكومة الحالية وخطة الوزير عباس مرتضى”.

وختمت: “هذا الاستثناء الواضح يحتم علينا كأصحاب مؤسسات التشدد في تطبيق معايير السلامة العامة والوقاية والتزام التباعد الاجتماعي وإلزامية وضع الكمامة”.