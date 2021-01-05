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لبنان | طليس: قرار الاقفال لم يفصل في الاستثناءات كل فئات مركبات الاجرة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ 33 دقيقة

رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس

أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أنّ قرارا الاقفال لم يفصل في فقرة الاستثناءات كل فئات مركبات الاجرة.

وقال في بيان:”اطلعنا على قرار اللجنة الوزارية المتعلق بالاقفال العام، اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل. إلا ان الذي لم يكن واضحا في مضمون الاجراءات، ما يتعلق بقطاع النقل البري، حيث لم يفصل القرار في فقرة الاستثناءات جميع فئات مركبات الاجرة. فعلى سبيل المثال، ماذا عن الفانات والاوتوبيسات والشاحنات الصغيرة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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