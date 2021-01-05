لبنان | طليس: قرار الاقفال لم يفصل في الاستثناءات كل فئات مركبات الاجرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أنّ قرارا الاقفال لم يفصل في فقرة الاستثناءات كل فئات مركبات الاجرة.

وقال في بيان:”اطلعنا على قرار اللجنة الوزارية المتعلق بالاقفال العام، اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل. إلا ان الذي لم يكن واضحا في مضمون الاجراءات، ما يتعلق بقطاع النقل البري، حيث لم يفصل القرار في فقرة الاستثناءات جميع فئات مركبات الاجرة. فعلى سبيل المثال، ماذا عن الفانات والاوتوبيسات والشاحنات الصغيرة”.