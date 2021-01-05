لبنان | صواريخ “الحرس الثوري الإيراني”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 4:30 مساءً

بكل “وقاحة” اعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، أن “كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة”، وأشار زادة إلى أن “هناك تقاطع للنيران في سماء إسرائيل، بين سوريا، ولبنان، وفلسطين”، وأضاف قائد القوات الجوية الإيراني مهددا: “لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران، وعملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك”.

إيران تهدد بشن حرب على من تريد، مستخدمة حسن نصر الله وغيره من ادواتها في المنطقة، تمننهم بمدهم بالسلاح بحجة مواجهة اسرائيل وهي في الواقع تقدم السلاح خدمة لمشروعها التوسعي في المنطقة، استخدمت السلاح في سوريا، العراق، اليمن وللبنان، اما طريق القدس “شماعة” نصر الله فمجرد اكاذيب.

لم يجلب سلاح حسن نصر الله ومن خلفه الخامنئي للبنان الا الخراب على كافة المستويات، من الحروب الى السيطرة على الدولة ومقاطعة الدول الخليجية، اضافة الى الازمات الاقتصادية والمالية وغيرها من الازمات التي تعصف بالبلد.