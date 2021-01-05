لبنان | قوى الأمن تحذر من رسالة نصيّة وهمية عبر واتساب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 29 دقيقة

يتلقّى عددٌ من المواطنين عبر تطبيق “واتساب” رسالة نصيّة وهمية، مفادها، بأنّ بإمكانهم -من خلال الولوج الى رابط معيّن (Link)- التسجيل في برنامج لمنظّمة الصحة العالمية (W.H.O.) (word health organization) بغية الحصول على مبلغ مالي بقيمة /500/ يورو، وذلك بعد الإجابة على أسئلة عدّة، وتعميم الرابط على عددٍ من الأشخاص.

وقد أكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخي أنّ الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى منظّمة الصحة العالمية، وقد يهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية.

وطلبت من المواطنين التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية، كما دعتهم عند تلقي أي رسالة نصّيّة أو بريد إلكتروني باسم جهات أو منظمات أو مؤسّسات وغيرها توهم بالربح المادي، إلى عدم التسرّع، ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات.