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لبنان | اليكم تفاصيل قرار الاقفال التام

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين
لبنان التعبئة العامة

لبنان التعبئة العامة

عممت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الاقفال التام لمواجهة الذي يبدأ الخميس ويستمر حتى 1 شباط المقبل.
وجاء في الإجراءات:
– تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت اعتباراً من نهار الإثنين لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني
– تقليص حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية لتصبح 150 شخصاً من خلال معبر المصنع و100 شخصاً من خلال معبر العبودية

قرار الإقفال

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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