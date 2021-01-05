لبنان | اليكم تفاصيل قرار الاقفال التام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

عممت رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل قرار الاقفال التام لمواجهة كورونا الذي يبدأ الخميس ويستمر حتى 1 شباط المقبل.

وجاء في الإجراءات:

– تقليص حركة المسافرين في مطار بيروت اعتباراً من نهار الإثنين لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر كانون الثاني

– تقليص حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية لتصبح 150 شخصاً من خلال معبر المصنع و100 شخصاً من خلال معبر العبودية

قرار الإقفال