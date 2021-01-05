اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مستشار عون للشوون الصحية: إقفال البلد سيكون جديًا أكثر

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

شدد مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون للشوون الصحية وليد خوري على “ضرورة إراحة القطاع الاستشفائي”، مؤكدًا أن “إقفال البلد سيكون جديًا أكثر من ذاك الذي شهدناه في تشرين الثاني الماضي”.

واعتبر خوري، في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الوضع يجب أن يكون أكثر صرامة” وأن “الأمر متعلق أيضًا بالتزام المواطن بالإجراءات الوقائية”.

إلا أنه قال، في المقابل: “لبنان ليس بلدًا غنيًا للتمكن من إعطاء أموال للمواطنين الملتزمين بيوتهم، إلا أنه يجري البحث في دعم الأسر الأكثر فقرًا”.

وعن الاستشارة القانونية لتوقيع عقد الحصول على لقاحات ضد فيروس “”، أكد خوري أن “لا إشكالية فيها والعقد سيُوقّع”، مشيرًا إلى أن “الامور تسير بشكل جيد واللقاحات ستبدأ في الأول من شباط المقبل”.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا