لبنان | طقس ربيعي مستقر في الأيام القليلة المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر نهارا وبارد ليلا ويرافقنا في الايام المقبلة لغاية ١٢ من الشهر الحالي حسب احدث التقديرات، مع استقرار بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٧ درجة

– الجو : غائم جزئياً بسحب عالية

– الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا ٢٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء : طقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية واستقرار الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الخميس : طقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية واستقرار الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة الرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.