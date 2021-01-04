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لبنان | وزارة الصحة: 14 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 2 الحالي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 60 دقيقة
حالات جديدة بـ

حالات جديدة بـ"" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية)”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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