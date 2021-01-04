لبنان | وزارة الصحة: 14 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 2 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012