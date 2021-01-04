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لبنان | ‏كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة على القرى والمناطق اللبنانية؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة
تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية

تسجيل إصابات جديدة بكورونا في المناطق اللبنانية

نشرت وزارة الصحة العامة توزع إصابات في الساعات الـ24 الماضية على القرى والمناطق اللبنانية.

وبحسب الجدول التي نشرته وزارة الصحة العامة، سجّلت الحدث (قضاء بعبدا) أعلى نسبة بإصابات كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 74 اصابة وهي في المرتبة الأولى، وتأتي منطقة الأشرفية (قضاء بيروت) في المرتبة الثانية والتي حصدت 65 إصابة بكورونا، لتأتي المنصورية (قضاء االمتن) بالمرتبة الثالثة، والتي سجّلت 56 إصابة بكورونا.

وقد سجّل لبنان اليوم الإثنين 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالات وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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