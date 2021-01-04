لبنان | مصادر وزارة الصحة: العديد من المستشفيات الخاصة التزمت بتعليمات الوزارة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت مصادر ​وزارة الصحة​ أن ما قاله ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في ما يتعلق ب​المستشفيات الخاصة​ لا ينطوي على هذا القطاع كلّه، مؤكدة أن “هناك العديد من المستشفيات في كل المناطق اللبنانية التزمت بتعليمات وزارة الصحة وكانت مساندة للقطاع الصحي في أزمة ​كورونا​”، مضيفة “إن المستشفيات التي تخلفت عن وعودها في ما يتعلق بهذا الموضوع قد أعلنا عنها في الجدول الذي أصدرته وزارة الصحة منذ أيام، وكل ​مستشفى​ لم تدرج ضمن هذا الجدول التزمت بفتح أقسام لكورونا”.

وإذ أكدت أن المستشفيات التي تريد فتح أقسام كورونا فإن امكانيات وزارة الصحة بمتناولها لو ارادت، أوضحت المصادر أن كل هذه الأرقام موجودة وهي في الأساس ضرورية للحصول على التمويل اللازم من منظمة الصحة الدولية، مضيفة “المشكلة ليست مع ​القطاع الخاص​ كقطاع، بل المشكلة مع مستشفيات محددة باتت معروفة في الجدول لأنه تخلّفت عن التزاماتها”.

وبما يخص عمل ​المستشفيات الحكومية​، شددت المصادر على أن “عمل هذه المستشفيات والتطور الذي حصل فيها بين بداية ​الأزمة​ واليوم واضح أمام الجميع، والأرقام تثبت ازدياد عدد الأسرّة فيها وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة”، مضيفة “المشكلة اليوم هي في عدد الأسرّة، ونحن لا نريد إقفال البلد لمجرد حصول ذلك”.

وبالنسبة للمستشفيات الميدانية، أوضحت المصادر أن “هذا النوع من المستشفيات لا يمكن تركبيه إلا بجانب مستشفى آخر لأنها بحاجة الى طاقم طبي يواكب عملها، وهناك عمل على اتفاق مع المستشفى الايطالي في ​الجنوب​، في حين تم تركيب مستشفى ميداني في ​الضنية​، أما في ​طرابلس​ لا يزال البحث متواصلا عن مستشفى قادر على متابعة الميداني”.

وكشفت المصادر أن “مشكلتنا هي في اسرّة العناية الفائقة والمستشفيات الميدانية غير قادرة على حلها لأنها بحاجة الى تجهيزات معينة”.

وفيما يتعلق باللقاح، أعلنت المصادر أن “لبنان اشترى اللقاح من خلال قرض عبر ​منظمة الصحة العالمية​ وهذا القرض يسمح فقط بشراء اللقاح الذي يحصل على موافقة من المنظمة، وكان لقاح فايزر أول من حصل على هذه الموافقة وبالتالي لم نكن قادرين على طلبه في وقت سابق، والشركة تحتاج الى 8 اسابيع لتسليمنا اللقاح وسيصل قبل منتصف شهر شباط”.

وذكّرت المصادر بأن “اللقاح يؤخذ على جرعتين، ووصوله الى لبنان لا يعني عودة الحياة الى طبيعتها بل الأمور بحاجة الى متابعة تبعاً للتجارب العالمية، اذ ان اي دولة في العالم لم تنته من اعطاء اللقاحات”.