لبنان | عداد كورونا مستمرّ في الارتفاع.. إليكم تفاصيل الإصابات والوفيات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 7:44 مساءً

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2861 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 192139 حالة”.

هذا وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2826 إصابة بين المقيمين و35 إصابة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1499”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1189، من بينها 466 حالة في العناية المركّزة”.