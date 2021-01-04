لبنان | قرار “المفرد والمجوز” من جديد.. وهؤلاء من سيتم استثناؤهم من قرارات الإقفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أكّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بملف “كورونا” أنّ قرار المفرد والمزوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال العام الذي سيبدأ اعتباراً من يوم الخميس (7 كانون الثاني الجاري) وحتى 1 شباط المقبل.

وأكد فهمي أنه: “سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الاقفال”.

وأضاف: “اتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء. المسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة وأطلب من اللبنانيين مساعدة القوى الامنية على تطبيق القرارات”.

وأعلنت اللجنة الوزارية المعنية بملف “كورونا” الاقفال التام اعتباراً من الخميس المقبل إلى 1 شباط، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحاً لمدّة 3 أسابيع مع منع تجوّل تام أيام الآحاد.

وأشارت قناة الـ”MTV” إلى أنّ “الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجياً”، موضحة أن “المطاعم ستغلق أبوابها بدءاً من الخميس مع الابقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار”.

وأضافت: “سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار”.