لبنان | الإقفال العام بدءاً من الخميس وحتى هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 7:36 مساءً

اعلنت اللجنة الوزارية الخاصة لمتابعة فيروس كورونا الاقفال التام ابتداءاً من الخميس المقبل 7 كانون الثاني 2020 حتى الاثنين الاول من شباط

كما تقرر فرض حظر للتجوال ابتداءاً من الساعة 6 مساءاً وحتى الساعة 5صباحاً.

وأشارت معلومات إلى أن إقفال البلد سيكون دفعة واحدة وليس تدريجياً، والقرار الذي سيصدر بعد قليل يفرض إقفال المطاعم بدءاً من الخميس مع الإبقاء على خدمة “الدليفيري”.

وكانت اللجنة الوزارية اجتمعت في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عند الرابعة من بعد الظهر، لحسم موقفها في شأن القرارات اللازم اتخاذها لمواجهة تفشي كورونا، وابرزها الاقفال التام وتاريخ بدئه.

وأشارت معلومات الـ”أل بي سي”أنه سيتم تطبيق المفرد والمزدوج خلال فترة الاقفال على أن يبدأ تطبيقه يوم الاربعاء ومنع تجول تام الاحد”.

وبعد الاجتماع الوزراي، عُقد آخر أمني في السراي، حضره قادة الاجهزة للبحث في الملف عينه اي اجراءات مكافحة كورونا وجاهزية الاجهزة لمواكبة عملية الاقفال التام. وقد افيد ان جرى خلال الاجتماع الحديث عن إجراءات مشدّدة لمدّة 4 أسابيع تتراوح بين الاقفال التام والجزئي.واشارت المعلومات الى ان التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الإقفال ستكون على مدى 4 أسابيع وكل الاجهزة والبلديات ستكون معنية وتتعاون لتطبيق الاقفال.