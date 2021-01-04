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لبنان | تجديد اقفال بلدة مزيارة لاسبوع

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 05:08 مساءً - منذ 49 دقيقة

مزيارة

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بتجديد اقفال بلدة مزيارة قضاء زغرتا بسبب تزايد الاصابات بفيروس في البلدة، وعدم انخفاض العدد بعد اقفالها الاسبوع الماضي، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وعطفا على تعميم وزير الداخلية والبلديات وعلى كتاب قائمقام قضاء زغرتا والمعطوف على كتاب بلدية مزيارة.

وجاء في نص القرار:
“بعد ان تبين ان عدد الاصابات في بلدة مزيارة لا يزال في ازدياد عن النسب المقبولة.
المادة الاولى: تجديد اقفال بلدة مزيارة لمدة اسبوع واحد فقط.
المادة الثانية: تكلف القوى الامنية بمؤازرة البلدية تطبيقا لقرار الاقفال ولمراقبة مدى التزام المصابين والوافدين من الخارج بالحجر الصحي:
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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