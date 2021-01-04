- 1/2
- 2/2
قيادة الجيش
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
يتناقل عدد من المواطنين عبر تطبيق WhatsApp خبراً يزعم استقبال الجيش اللبناني طلبات لمساعدات مادية من خلال تقديمها عبر شركة ليبان بوست.
إن قيادة الجيش إذ تنفي صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، تذكر المواطنين أن تقديم طلبات المساعدات قد توقف حالياً.
وتدعو قيادة الجيش إلى عدم الأخذ بأية معلومات من هذا القبيل ما لم تكن صادرة حصرًا عبر بيانات قيادة الجيش-مديرية التوجيه، والتي تُنشر على الموقع الرسمي للجيش وحساباته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قيادة الجيش تنفي استقبال طلبات المساعدة المادية عبر شركة “ليبان بوست” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.