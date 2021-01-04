لبنان | قيادة الجيش تنفي استقبال طلبات المساعدة المادية عبر شركة “ليبان بوست”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 03:15 مساءً - منذ 30 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

يتناقل عدد من المواطنين عبر تطبيق WhatsApp خبراً يزعم استقبال الجيش اللبناني طلبات لمساعدات مادية من خلال تقديمها عبر شركة ليبان بوست.

إن قيادة الجيش إذ تنفي صحة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، تذكر المواطنين أن تقديم طلبات المساعدات قد توقف حالياً.

وتدعو قيادة الجيش إلى عدم الأخذ بأية معلومات من هذا القبيل ما لم تكن صادرة حصرًا عبر بيانات قيادة الجيش-مديرية التوجيه، والتي تُنشر على الموقع الرسمي للجيش وحساباته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.