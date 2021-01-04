- 1/2
- 2/2
لقاء سيدة الجبل-ارشيفية
أكد “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري إلكترونياً “ان حزباً مذهبياً سلّم قراره الى إيران، يحكم لبنان اليوم، متجاوزاً الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعية الدولية، يعاونه سلطةٌ سياسية موالية تعلن ولاءها له بدلاً من ولائها للبنان، وتتساهل معه أحزابٌ سياسية تضع أولوياتها في تدابير تتعلّق بالفساد وسوء الإدارة أو بحلول إنتخابية وغيرها بدلاً من مواجهة سلاحه.
ولفت في بيان الى “إن صمت رئيس الجمهورية أمام واقع الإحتلال ومعه رئيس الحكومة وكل القيادة السياسية اللبنانية يلامس الخيانة الوطنية لذا يجدّد لقاء سيدة الجبل دعوته إلى تشكيل مقاومة سيادية لبنانية لرفع الإحتلال الإيراني وتكمن الخطوة الأولى بإسقاط كل السلطة بدءاً من رئيس الجمهورية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “سيدة الجبل” يجدّد دعوته إلى مقاومة سيادية لبنانية لرفع الإحتلال الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.