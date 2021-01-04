لبنان | فيديو صادم من داخل وزارة الصحة… تزاحم في عز كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 03:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 2:03 مساءً

في الوقت الذي يسود في الجدل بين الوزراء بشأن موعد البدء بإقفال البلد، وفيما تتعالى النظريات والآراء المختلفة، جاءت الصدمة من داخل وزارة الصحة في الكرنتينا، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين للحصول على الادوية، من دون تباعد اجتماعي، وتخلّف كثيرين عن وضع الكمامات.

وقد وقعت إشكالات عدة في الداخل رفضا لطريقة التعاطي، والتأخير في خدمة المواطنين ما يعرّض الجميع لخطر الإصابة بالفيروس.