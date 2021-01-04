كورونا لبنان
كشفت معلومات صحفية من داخل اجتماع اللجنة الوزارية أن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن اقترح إقفال البلد بدءاً من الاثنين المقبل ولمدّة أسبوعين لإعطاء فرصة للمواطنين للتموّن قبل الإقفال وتحاشيا للزحمة في السوبرماركات.
وأشارت المعلومات إلى أن وزير الصحة حمد حسن اقترح أيضاً أن تعمل المستشفيات الخاصة على استقبال مرضى كورونا على حساب وزارة الصحة.
وقال وزير الصحة إن “اللقاح سيصل في 4 شباط المقبل على الأرجح وإنّ لبنان سيوقع مع شركة “فايزر” للحصول على اللقاح”.
ولفت المعلومات أيضاً إلى أنه لن يُقفل المطار إنّما هناك تشدد في موضوع القادمين إليه. واقترحت اللجنة الوزارية خفض نسبة القادمين يوميا إلى 20 في المئة شرط الخضوع لفحوصات الـPCR قبل دخول بيروت وإجبارهم على البقاء في فنادق على حسابهم الخاص ولن يستطيعوا الخروج قبل الحصول على نتيجة سلبيّة للفحص.
وأوضحت المعلومات إلى ان البلد قد يبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل على ان تبدأ فحوص الـPCR في المطار يوم الخميس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الإقفال العام ابتداءً من الإثنين المقبل… والمطار مفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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