لبنان | جعجع: لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أن “حلف حزب رئيس الجمهورية ميشال عون مع “حزب الله” هو من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه، والحل هو في انتخابات نيابية مبكرة تبدل الأكثرية النيابية”.

وقال جعجع في حوار مع “الجمهورية”، إن أمنيته القصوى “أن يستفيق ويجد كتلا نيابية مستقيلة من مجلس النواب مع “القوات”، للذهاب الى انتخابات مبكرة”، مؤكدا “أن “القوات” لن تحمل السلاح مجددا إلا في حالة واحدة، اذا انهار الجيش وقوى الأمن الداخلي”.

ولفت جعجع الى أن “الصواريخ التي يمتلكها “حزب الله” هي صواريخ ايرانية، وموجودة لخدمة مشروع ايراني”، قائلا: “بدليل التصريح الذي سمعناه على لسان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الايراني، أي “شهد شاهد من اهلهم”. انما الذي استغربته شخصيا من كلامه، قوله انه مستعد لمساعدة كل من يعمل لمواجهة اسرائيل! والسؤال: لماذا يريدون مساعدة الجميع في مواجهة اسرائيل، ولماذا لا يواجهونها هم وبالمباشر؟ أي لماذا لا يواجه الحرس الثوري اسرائيل بالمباشر، خصوصا اذا كان يملك صواريخ دقيقة يوزعها على غزة وعلى “حزب الله” في لبنان او على مجموعات في سوريا، ولا سيما اذا كانوا يمتلكون صواريخ كبيرة ودقيقة كفاية؟ وبالتالي، نرى في هذه النقطة ان هناك استعمالا للبلدان المحيطة بإسرائيل في الوقت الذي يجعل ايران بمنأى عن كل ما يجري”.

وردا على قول الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله “إن إيران وسوريا هما أهم داعم للمقاومة في لبنان”، قال جعجع: “صحيح، وأكبر دليل الوضع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم في لبنان”.