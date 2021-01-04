لبنان | دولار السوق السوداء إلى الارتفاع… وعام 2021 مفصلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

افتتح دولار السوق السوداء اليوم الإثنين 8515 للشراء و8475 ليرة للبيع.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 4/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونهالخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.

وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاحاقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة منصندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون منالطرفيناجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

وفي العام 2021، ستكون هناك محطات مفصلية في تقرير مصير المسار المالي والاقتصادي الذي ستتخذه التطورات، ورغم انّ الوضع سيكون صعباً وقاسياً في كل الحالات، الا انّ الفرق شاسع بين استمرار الانهيار، أو وقفه عند قعرٍ مُحدّد.​

وكان قد أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قرار وقف الدعم نهاية السنة الحالية سياسي أكثر مما هو تقني وما من أساسقانوني يلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ 17 مليار ونصف لأن كل الأموال الموجودة في الاحتياطي هي من ودائع الناس.

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” أوضح قزي أن المسار السلبي لناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار معتعزيز الطلب عليه. وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جدية الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارففتسقط الملكية عنهم وتتحول للمصرف المركزي.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدلالتضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.