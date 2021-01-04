لبنان | نائب قائد فيلق القدس: لدى حزب الله صواريخ أكثر مما يتخيل الإسرائيليون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ 30 دقيقة

أعلن قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد حجازي، في مقابلة تلفزيونية أنه ”لدى حزب الله اللبناني صواريخ أكثر مما يتخيل الإسرائيليون، وجاء ذلك بسبب الجهود التي بذلها قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني“ والذي قتل بطائرة مسيرة على يد الولايات المتحدة الاميركية مطلع العام الماضي بالعاصمة بغداد .

وقال حجازي بحسب إرم نيوز ،إن هناك ضربات وهجمات إسرائيلية ضد قوات إيرانية بسوريا، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن ”معظم المزاعم الإسرائيلية عن مهاجمة القوات الإيرانية كاذبة“.

وأضاف ”هناك هجمات، لكن الصهاينة يقولون إن القوات الإيرانية تتمركز في سوريا، بينما إيران لم يكن لها قط قوة أو وحدة متمركزة في سوريا، ومعظم القوات كانت هناك كمستشارين، وليس لإيران قاعدة أو ثكنة في سوريا“.