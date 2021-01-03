لبنان | نحاس: ليس لدينا رجال دولة ونعيش في جنون تام وسط الأزمات

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نقولا نحاس
اعتبر النائب نقولا نحاس في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان”، أنّ “الصورة ليست واضحة لبناء مستقبل”، وقال: ” “نحن نؤمن باستمرارية البلد، لكنه في العام 1975 قسم البلد على اساس طائفي والنظام يعطل لبنان”.
وأكّد نحاس أنّ “الممارسات تؤدي الى الازمات”، مشيراً إلى أنّ “السلطة السياسية يجب ان تقوم بالاصلاحات المطلوبة كي نبني مستقبلاً يليق باللبنانيين عبر تأمين التوازن والتغيير عبر صناديق الاقتراع”.
وتابع: “ليس لدينا رجال دولة انما رجال سياسة. إننا نعيش في جنون تام وسط الازمات”.
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