لبنان | وزير الصحة: بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة.. “بكفّي بقى”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على حسابه عبر “تويتر”، قائلاً: “بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى”.

كلام الوزير حسن أتى فيما يشهد لبنان ارتفاعاً خطيراً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 189278