لبنان | دولارات مزوّرة في منطقة الحمرا.. وتوقيف مروّجها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت أمس في منطقة الحمرا- بيروت المدعو (أ.س.د) لقيامه بترويج عملة مزيّفة من فئتي 50 و100 دولار أميركي، وضبطت بحوزته مبلغ 4000 دولار منها، مشيرةً الى أنه اعترف بتنفيذ عمليات ترويج أخرى في تواريخ سابقة.

وبحسب بيان الجيش، فإن التحقيق بوشر مع الموقوف باشراف القضاء المختص.