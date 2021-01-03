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لبنان | دولارات مزوّرة في منطقة الحمرا.. وتوقيف مروّجها

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت أمس في منطقة الحمرا- بيروت المدعو (أ.س.د) لقيامه بترويج عملة مزيّفة من فئتي 50 و100 دولار أميركي، وضبطت بحوزته مبلغ 4000 دولار منها، مشيرةً الى أنه اعترف بتنفيذ عمليات ترويج أخرى في تواريخ سابقة.

وبحسب بيان الجيش، فإن التحقيق بوشر مع الموقوف باشراف القضاء المختص.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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