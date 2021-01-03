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لبنان | قرار بإقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل في كل لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 8:28 مساءً

إقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل

إقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن قراره إقفال جميع حضانات الأطفال طيلة الأسبوع المقبل على جميع الأراضي اللبنانية تحسبًا من الإرتفاع الحاصل في عدد الإصابات بـCovid-19، على أن يتم تقدير الموقف مستقبلا في ضوء قرارات لجنة الوزارية ومعطيات الواقع الصحي.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت مساء اليوم عن تسجيل 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 189278

كما سجل لبنان 10 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 1486.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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