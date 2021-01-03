آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 7:22 مساءً
بلدة بسكنتا
انتشر فيروس كورونا بشكلٍ لافت في بلدة بسكنتا المتنيّة في الأيّام الأخيرة، حيث سُجّل ارتفاعٌ في عدد الإصابات ما دفع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الى اتخاذ قرار بمنع التجوّل إلا للضرورة القصوى.
وكان النائب ابراهيم كنعان تواصل، بناءً على طلب رئيس البلديّة وبعض أهالي المنطقة، مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وأجهزة الوزارة، وتلقّى وعداً بالقيام بحملة فحوصات PCR في بسكنتا في اليومين المقبلين.
وكان رئيس البلديّة جورج علم أصدر بياناً أعلن فيه التدابير الآتية:
1- منع التجول في البلدة إلا للضرورة القصوى.
2- منع احياء الحفلات الدينية والاجتماعية ومنع كافة انواع التجمعات الخاصة والعامة.
3- منع الزيارات وفرض التزام المنازل.
4- فرض وضع الكمامة اثناء التجول ولاسيما في المحلات التجارية مع التباعد الاجتماعي.
5- منع سير الدراجات النارية.
6- اقفال كافة المطاعم والسناكات ولا يُسمح لها العمل إلا عن طريق تأمين الدليفري للزبائن.
7- ستقوم شرطة البلدية بالتعاون مع القوى الامنية بتسطير محاضر بكل من يخالف هذه التدابير والاجراءات العامة المفروضة.
علينا جميعاً التعاون من أجل انقاذ بلدتنا واهلنا.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | منع التجوّل في بلدة “متنية” بسبب انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.