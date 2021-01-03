لبنان | بالأسماء… هؤلاء هم من أطلقوا النار ليلة رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 7:21 مساءً

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه “على إثر الاحتفال ب​ليلة رأس السنة​ الميلادية، تمكنت القطعات العملانية من توقيف 34 شخصاً أقدموا على ​إطلاق النار​ في مناطق بنانية مختلفة.

وأكدت على استمرارها بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، وبما ان ظاهرة إطلاق النار في اي مناسبة كانت هي آفة مجتمعيّة، وبالتالي فإن دور افراد المجتمع اساس بالتعاون مع قوى الامن لجهة الإبلاغ عن مطلقي النار عبر ارسال معلومات موثّقة عنهم (صورة أو فيديو)، ليكون هناك أدلّة دامغة تدينهم، وذلك عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني ل​قوى الأمن الداخلي​ أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.