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آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 7:21 مساءً
اطلاق نار
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “على إثر الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، تمكنت القطعات العملانية من توقيف 34 شخصاً أقدموا على إطلاق النار في مناطق بنانية مختلفة.
وأكدت على استمرارها بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، وبما ان ظاهرة إطلاق النار في اي مناسبة كانت هي آفة مجتمعيّة، وبالتالي فإن دور افراد المجتمع اساس بالتعاون مع قوى الامن لجهة الإبلاغ عن مطلقي النار عبر ارسال معلومات موثّقة عنهم (صورة أو فيديو)، ليكون هناك أدلّة دامغة تدينهم، وذلك عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالأسماء… هؤلاء هم من أطلقوا النار ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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