لبنان | مداهمات للجيش في بريتال.. ضبط مخدرات واسلحة وأموال مزورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة الجيش اللبناني أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الجيش نفذ مداهمات لمنازل مطلوبين في بلدة بريتال، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة وأموالا مزورة، ويعمل على تسيير دوريات وإقامة حواجز متنقلة.

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