لبنان | بالصورة:أول عربية تنال ثلاث جوائز من غينيس … اللبنانية كارولين شبطيني

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آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 3:48 مساءً
كارولين شبطيني
حصدت الناشطة البيئية، اللبنانية والعربية الاولى كارولين شبطيني، ثلاث جوائز من موسوعة غينيس العالمية محطمة الارقام القياسية .
وفي التّفاصيل، ففاز العلم اللبناني العملاق الذي صنعته شبطيني من البلاستيك والقابل لاعادة التدوير والذي صممته في “جوبيتر” – بنشعي بجائزة الرقم القياسي.
وقد شكرت كارولين التي وعدت بمشاريع جديدة وبإبتكارات مفيدة green community لدعمها وإدارة مؤسسة “جوبيتر السياحية” على استضافتها وجميع المتطوعين على اندفاعهم.
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