لبنان | بالصورة:أول عربية تنال ثلاث جوائز من غينيس … اللبنانية كارولين شبطيني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 3:48 مساءً

حصدت الناشطة البيئية، اللبنانية والعربية الاولى كارولين شبطيني، ثلاث جوائز من موسوعة غينيس العالمية محطمة الارقام القياسية .

وفي التّفاصيل، ففاز العلم اللبناني العملاق الذي صنعته شبطيني من البلاستيك والقابل لاعادة التدوير والذي صممته في “جوبيتر” – بنشعي بجائزة الرقم القياسي.

وقد شكرت كارولين التي وعدت بمشاريع جديدة وبإبتكارات مفيدة green community لدعمها وإدارة مؤسسة “جوبيتر السياحية” على استضافتها وجميع المتطوعين على اندفاعهم.