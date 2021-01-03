لبنان | إحراق صورة قاسم سليماني على طريق عام بريتال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 2:44 مساءً

أقدم مجهولون على احراق صورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني على طريق عام بريتال.

وسبق ان احرق فلسطينيون في غزة قبل ايام صورة سليماني بعد اثار رفعها من قبل حركة حماس غضبا واسعا في صفوف الفلسطينين، خاصة وأنه المتهم بقتل مئات الاف السوريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين (في مخيم اليرموك) في الحرب التي تديرها إيران وميليشياتها في المنطقة، وقد قام الفلسطينيون الغاضبون بشطب كلمة ”الشهيد“ من كلمة مدونة على اللافتة، وتشويه صورة سليماني وتمزيقها و”الدوس” عليها.

واعتبر الشبان الغاضبون أن تعليق صورة سليماني في غزة نوع من أنواع النفاق السياسي والتملق، مطالبين الفصائل الفلسطينية بالنظر إلى معاناة سكان القطاع في ظل الحصار المفروض عليه.

احراق صور سليماني دليل على الكره الكبير له كونه احد المتسببين الرئيسيين بانهار الدماء في المنطقة.