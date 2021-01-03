لبنان | الزغبي: ردّ عون يقترن بالتباسين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 37 دقيقة

توجه الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بالقول “لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره”، يشكلّ رداً غير مباشر على التطاول الإيراني، ولكنه يقترن بالتباسَين:

– الاكتفاء بتلميح خجول بدون توضيح الجهة المقصودة في رده.

– وقوله لا شريك “للبنانيين…”، يستبطن تلك “الثلاثية” في البيانات الوزارية،

بما يحفظ لـ”حزب اللّه” دور سلاحه، تحت ستار أنه فريق من “اللبنانيين”!.

وتابع، في بيان، “كان الأحرى بهذا التصريح أن يقول بحق الدولة والشرعية في حماية لبنان، وعدم ترك الامر لعبارة “اللبنانيين” العائمة والغائمة!”.

يذكر انه غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على “تويتر”: “لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره”.