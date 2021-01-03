لبنان | عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون على الحرس الثوري الإيراني.

وغرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على “تويتر”: “لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره”.

يذكر أن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، اليوم السبت، أكد أن “كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية، تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي لمواجهة”.

وقال علي حاجي زادة خلال مقابلة: “نحن نعلم جبهة المقاومة على صناعة سنارة الصيد، بدلا من تقديم السمك، ولبنان وغزة يمتلكان تكنولوجيا صناعة الصواريخ”، لافتا إلى أن “قدرات محور المقاومة لم تعد كما كانت قبل عشر سنوات، واليوم يطلق الفلسطينيون الصواريخ بدلا من رمي الحجارة”.

وأشار زادة إلى أن “هناك تقاطع للنيران في سماء إسرائيل، بين سوريا، ولبنان، وفلسطين”، مؤكدا أن “الفلسطينيين يمتلكون اليوم تكنولوجيا صناعة الصواريخ الدقيقة”.

وأضاف قائد القوات الجوية الإيراني مهددا: “لدينا أمر عام من المرشد، علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، في حال ارتكبت أي حماقة ضد إيران، وعملنا طيلة السنوات الماضية لنكون قادرين على ذلك”، مشيرا إلى أن طهران تدعم “أي طرف يقف في مواجهة إسرائيل”.