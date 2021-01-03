لبنان | طقس مستقر مطلع الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

ما زال طقس مستقر أشبه بطقس ربيعي يسيطر على لبنان وسيرافقنا في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تكون ربيعية نهارا وباردة قليلاً ليلاً. وتشير التوقعات الى احتمال عودة الامطار قرابة منتصف الشهر الحالي.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين 13 و23 درجة، بقاعا بين 4 و18 درجة وعلى الـ1000 م بين 8 و17 درجة

٢- الجو : غائم جزئياً

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا 20 كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا 65٪؜

٥- الضغط الجوي 1019 hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة.

طقس اليومَين المقبلَين:

الاثنين: طقس مستقر غائم جزئياً واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٧ درجة والرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئياً واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٣ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٤ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٧ درجة والرياح شمالية ضعيفة اجمالاً.