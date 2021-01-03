لبنان | إعادة العمل بمكتب الضمان في طرابلس اعتبارا من صباح الإثنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 03:05 صباحاً - منذ 6 ساعات

أصدر مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ​محمد كركي​ بيانا حول إعادة العمل بمكتب ​طرابلس​ الذي كان أقفل بسبب إصابة بعض المستخدمين ب​فيروس كورونا​.

وأوضح أنه “عطفا على بياننا السابق بتاريخ 29 كانون الاول 2020 حول اقفال مكتب طرابلس الاقليمي لغاية صباح يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021، بسبب اصابة بعض المستخدمين في المكتب بفيروس كورونا، وبناء على توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة وتتبع انتشار وباء كورونا في مديريات ومكاتب الصندوق، وبعدما جاءت نتائج فحوصات الـ PCR التي اجريت لباقي المستخدمين سلبية، نعلن عن اعادة العمل في مكتب طرابلس الاقليمي اعتبارا من صباح يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021 وفقا للمعتاد”.