كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين الصليب الأحمر اللبناني يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “الواتساب” عن معلومات تتعلّق بتوقّف جمعية الصليب الأحمر اللبناني عن نقل المسنين المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات لأنّ الأولويّة ليست لهم. لذلك، منعاً للالتباس، وتوضيحاً لأية مغالطات، يهمّ الصليب الأحمر اللبناني أن يؤكد أنه لم ولن يتوقف عن تلبية أي نداء طارئ بغض النظر عن الحالة أو العمر وسيواصل القيام بجميع المهام المطلوبة منه في جميع الحالات وخاصة المهمات المتعلقة بكوفيد-19، وإنه اذ يؤكد دائماً على التزامه الدائم بالواجب الإنساني لتقديم الإسعافات والدعم لكل إنسان محتاج في كل مكان.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هل فعلاً توقّف الصليب الأحمر عن نقل المسنين المصابين بكورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.