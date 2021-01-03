لبنان | بلدية النجارية: إقفال البلدة بدءاً من يوم غد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية النجارية إقفال البلدة إعتبارا من يوم غد من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا وذلك بعد تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المصابين فيها 45، موضحة أن القرار اتُخذ بناء على توصيات وزارة الصحة ولجنة الأزمة في البلدة.

وأفادت في البيان عن إقتصار عمل المقاهي والمطاعم على الدليفري فقط، وإقفال محلات تزيين الشعر والنادي الرياضي ومحلات بيع المأكولات والمواد الغذائية من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا، كما منع التجول، مع إتباع الإجراءات الوقائية.