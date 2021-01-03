لبنان | جبارة: لا فكرة لرفع الدعم عن أي دواء مسجل في وزارة الصحة

كريم جبارة
أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، في حديث تلفزيوني، أن لا فكرة لرفع الدعم عن أي دواء مسجل في وزارة الصحة العامة حتى الآن، مؤكداً أنه طالما أن مصرف لبنان يدعم إستيراد الأدوية يحول الأموال إلى الخارج في التوقيت المناسب لا يجب القلق من مسألة فقدان الأدوية.
من ناحية أخرى، أشار جبارة إلى أنه طالما أن سعر الدواء في لبنان منخفض فإن عمليات التهريب تبقى قائمة، لكنه لفت إلى أن الصيادلة لعبوا دوراً أساسياً في الفترة الماضية في الحد من هذه العمليات.
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