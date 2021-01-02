لبنان | الإصابات تخطت الـ2500 اليوم.. فكم بلغت الوفيات بكورونا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 07:58 مساءً - منذ 59 دقيقة تزايد حالات كورونا في لبنان بشكل كبير أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2520 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 186408 حالات”.

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