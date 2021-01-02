لبنان | توقيف مطلقي النار على سيارة يستقلها عسكريان في الهرمل

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الجيش اللبناني
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أنه بتاريخ 2-1-2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الهرمل كلاًّ من المودعوين ج.ع. و م.ع. وح.ع. لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ 1-1-2021 باتجاه سيارة يستقلها عسكريان وشخص آخر من البلدة عينها، وأدّى إلى استشهاد الجندي بشار علام وإصابة آخر بجروح.
وأوضحت أنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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