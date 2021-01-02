لبنان | محاولة تنفيذ اعتصام عند تقاطع إيليا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 07:58 مساءً - منذ ساعتين
تقاطع إيليا
حاول عدد من الشبان تنفيذ اعتصاما عند تقاطع ايليا في صيدا الا ان القوى الامنية منعتهم من ذلك.
من جهة ثانية، أُفيد ان اشكالا فرديا حصل ايضا عند تقاطع ايليا حيث تم توقيف احد الاشخاص.
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